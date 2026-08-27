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Alcaraz après le conseil douteux de Serena Williams : « Mon père ! Tu sais, il ferait une crise cardiaque en me voyant comme ça »

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz est de retour sur le devant de la scène après sa longue absence sur bles­sure, et sa bonne humeur natu­relle fait forcé­ment du bien au monde du tennis.

Engagé en double aux côtés de Serena Williams, l’Espagnol a multi­plié les inter­views en compa­gnie de l’Américaine. Lors d’un échange avec Vogue, les deux cham­pions ont notam­ment évoqué la nouvelle coupe de cheveux d’Alcaraz.

Serena Williams lui a alors conseillé d’opter pour un « mohawk », autre­ment dit une coupe iroquoise. Une sugges­tion qui a beau­coup amusé Carlos Alcaraz, qui a immé­dia­te­ment pensé à la réac­tion que pour­rait avoir son père face à un tel chan­ge­ment de look :

« Probablement mon père ! Tu sais, il ferait une crise cardiaque en me voyant comme ça… Mais je vais réflé­chir à l’idée. »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 09:19

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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