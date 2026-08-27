Carlos Alcaraz est de retour sur le devant de la scène après sa longue absence sur bles­sure, et sa bonne humeur natu­relle fait forcé­ment du bien au monde du tennis.

Engagé en double aux côtés de Serena Williams, l’Espagnol a multi­plié les inter­views en compa­gnie de l’Américaine. Lors d’un échange avec Vogue, les deux cham­pions ont notam­ment évoqué la nouvelle coupe de cheveux d’Alcaraz.

serena telling carlos to get a mohawk ?? 😭😭 please mother do NOT give him ideas pic.twitter.com/QCLMgLAX0Y — ☆ (@lovecaraz) August 26, 2026

Serena Williams lui a alors conseillé d’opter pour un « mohawk », autre­ment dit une coupe iroquoise. Une sugges­tion qui a beau­coup amusé Carlos Alcaraz, qui a immé­dia­te­ment pensé à la réac­tion que pour­rait avoir son père face à un tel chan­ge­ment de look :

« Probablement mon père ! Tu sais, il ferait une crise cardiaque en me voyant comme ça… Mais je vais réflé­chir à l’idée. »