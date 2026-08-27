Carlos Alcaraz est de retour sur le devant de la scène après sa longue absence sur blessure, et sa bonne humeur naturelle fait forcément du bien au monde du tennis.
Engagé en double aux côtés de Serena Williams, l’Espagnol a multiplié les interviews en compagnie de l’Américaine. Lors d’un échange avec Vogue, les deux champions ont notamment évoqué la nouvelle coupe de cheveux d’Alcaraz.
Serena Williams lui a alors conseillé d’opter pour un « mohawk », autrement dit une coupe iroquoise. Une suggestion qui a beaucoup amusé Carlos Alcaraz, qui a immédiatement pensé à la réaction que pourrait avoir son père face à un tel changement de look :
« Probablement mon père ! Tu sais, il ferait une crise cardiaque en me voyant comme ça… Mais je vais réfléchir à l’idée. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 09:19