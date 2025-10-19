Accueil6 Kings SlamAlcaraz, après sa défaite contre Sinner en finale : "Parfois, on dirait...
Alcaraz, après sa défaite contre Sinner en finale : « Parfois, on dirait qu’il joue au ping‐pong. Ce n’est pas drôle d’être de l’autre côté du filet »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Carlos Alcaraz est encore passé à côté du gros chèque en Arabie Saoudite où il a été battu pour la deuxième année de suite par Jannik Sinner en finale du très rému­né­ra­teur tournoi d’ex­hi­bi­tion « Six Kings Slam ». 

Dominé par son rival italien (6−2, 6–4 en 1h13 de jeu), le numéro 1 mondial a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire sur cette partie. 

« Si j’ap­précie quand il joue aussi bien contre moi ? Pas vrai­ment. Parfois, on dirait qu’il joue au ping‐pong. Ce n’est pas drôle d’être de l’autre côté du filet », a déclaré l’Espagnol avec le sourire lors de la céré­monie de remise des prix. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 09:04

