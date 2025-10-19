Carlos Alcaraz est encore passé à côté du gros chèque en Arabie Saoudite où il a été battu pour la deuxième année de suite par Jannik Sinner en finale du très rémunérateur tournoi d’exhibition « Six Kings Slam ».
Dominé par son rival italien (6−2, 6–4 en 1h13 de jeu), le numéro 1 mondial a reconnu la supériorité de son adversaire sur cette partie.
“Do you really like him when he plays that well against you?”
Carlos : “Not really. Sometimes it seems like he’s playing ping pong. It’s not funny being on the other side of the net” 😭😭😭 pic.twitter.com/b9DwPlpNwR
« Si j’apprécie quand il joue aussi bien contre moi ? Pas vraiment. Parfois, on dirait qu’il joue au ping‐pong. Ce n’est pas drôle d’être de l’autre côté du filet », a déclaré l’Espagnol avec le sourire lors de la cérémonie de remise des prix.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 09:04