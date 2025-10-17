Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Taylor Fritz (6−4, 6–2) en demi‐finales de l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam », Carlos Alcaraz a été invité à choisir son moment préféré en 2025.
« J’ai vécu de grands moments sur le court et en dehors. Cette année a sans aucun doute été ma meilleure année jusqu’à présent. Si je devais choisir un moment… Je ne sais pas. C’est vraiment difficile d’en choisir un seul. Quand j’ai remporté Roland‐Garros, ça a été un grand moment pour moi. Quand j’ai remporté Monte‐Carlo aussi. Je venais de perdre à Miami. J’ai réussi à rebondir mentalement et physiquement et à jouer un excellent tennis à Monte‐Carlo. Je vais choisir ces moments de cette année. »
Carlos Alcaraz affrontera Jannik en finale samedi avec en jeu un prize money historique de 6 millions de dollars.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 09:08