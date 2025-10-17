Accueil6 Kings SlamAlcaraz, après sa qualification en finale : "Si je devais choisir mon...
Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Si je devais choisir mon moment préféré cette saison, qui a sans doute été la meilleure de ma carrière jusqu’à présent, je dirais mon titre à Roland‐Garros, mais aussi à Monte‐Carlo »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Taylor Fritz (6−4, 6–2) en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam », Carlos Alcaraz a été invité à choisir son moment préféré en 2025. 

« J’ai vécu de grands moments sur le court et en dehors. Cette année a sans aucun doute été ma meilleure année jusqu’à présent. Si je devais choisir un moment… Je ne sais pas. C’est vrai­ment diffi­cile d’en choisir un seul. Quand j’ai remporté Roland‐Garros, ça a été un grand moment pour moi. Quand j’ai remporté Monte‐Carlo aussi. Je venais de perdre à Miami. J’ai réussi à rebondir menta­le­ment et physi­que­ment et à jouer un excellent tennis à Monte‐Carlo. Je vais choisir ces moments de cette année. »

Carlos Alcaraz affron­tera Jannik en finale samedi avec en jeu un prize money histo­rique de 6 millions de dollars. 

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 09:08

