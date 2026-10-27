En héritant de Karen Khachanov dès son entrée en lice sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur face à l’un des joueurs en forme de cette fin de saison.
Vainqueur dans la douleur en deux sets après 2h de jeu (6−4, 7–6), l’Espagnol est revenu, lors de l’interview d’après match sur le court, sur l’ambiance particulièrement qui règne sur le court central autrichien. Détail qu’il avait déjà remarqué lors de sa dernière apparition ici‐même, en 2021.
« C’était incroyable, vraiment. Je comprends maintenant pourquoi j’ai perdu la dernière fois que j’ai joué ici, en 2021. J’avais quitté le court et le tournoi en me disant : « Ce public a quelque chose de spécial ». Et aujourd’hui, j’ai pu m’en rendre compte. C’était le premier tour et, comme vous avez pu le voir, le stade était plein. L’ambiance était incroyable et j’ai énormément apprécié ce moment. J’ai dû courir, me battre et transpirer beaucoup, mais j’ai pris du plaisir. Je pense que nous avons tous les deux réussi des coups et des points spectaculaires. Je dirais que ce match était très agréable à regarder, donc je suis très, très content. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 19:51