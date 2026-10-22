C’était attendu et c’est désormais officiel, Carlos Alcaraz participera bien aux phases finales de la Coupe quu auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne, en Italie.
Après avoir déclaré à plusieurs reprises que remporter le saladier d’argent, qui échappe à l’Espagne depuis 2019, faisait partie de ses grands objectifs de la saison, son capitaine David Ferrer n’a donc pas hésité une seconde en le sélectionnant aux côtés de la révélation de la saison, Rafael Jodar, et de l’homme en forme du moment et récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina.
Marcel Granollers et Pedro Martinez, qui seront alignés en double, complètent cette sélection très impressionnante sur le papier.
España tendrá un equipazo para las finales de Copa Davis en Bologna. Será la última serie con David Ferrer como capitán. El año próximo será reemplazado por Marc López.Carlos Alcaraz Rafael Jodar Alejandro Davidovich Fokina Marcel Granollers Pedro Martínez https://t.co/iXIg4XwSnc— Danny Miche🎾 (@dannymiche) October 22, 2026
Une équipe de choc qui s’avance déjà comme la grande favorite à la succession de l’Italie, triple tenante du titre mais privée de Jannik Sinner.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 14:51