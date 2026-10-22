C’était attendu et c’est désor­mais offi­ciel, Carlos Alcaraz parti­ci­pera bien aux phases finales de la Coupe quu auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne, en Italie.

Après avoir déclaré à plusieurs reprises que remporter le sala­dier d’argent, qui échappe à l’Espagne depuis 2019, faisait partie de ses grands objec­tifs de la saison, son capi­taine David Ferrer n’a donc pas hésité une seconde en le sélec­tion­nant aux côtés de la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, et de l’homme en forme du moment et récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina.

Marcel Granollers et Pedro Martinez, qui seront alignés en double, complètent cette sélec­tion très impres­sion­nante sur le papier.

España tendrá un equi­pazo para las finales de Copa Davis en Bologna. Será la última serie con David Ferrer como capitán. El año próximo será reem­pla­zado por Marc López.Carlos Alcaraz Rafael Jodar Alejandro Davidovich Fokina Marcel Granollers Pedro Martínez https://t.co/iXIg4XwSnc — Danny Miche🎾 (@dannymiche) October 22, 2026

Une équipe de choc qui s’avance déjà comme la grande favo­rite à la succes­sion de l’Italie, triple tenante du titre mais privée de Jannik Sinner.