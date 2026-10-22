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Alcaraz associé au nouveau phéno­mène du circuit, la concur­rence est prévenue

Par
Thomas S
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C’était attendu et c’est désor­mais offi­ciel, Carlos Alcaraz parti­ci­pera bien aux phases finales de la Coupe quu auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne, en Italie. 

Après avoir déclaré à plusieurs reprises que remporter le sala­dier d’argent, qui échappe à l’Espagne depuis 2019, faisait partie de ses grands objec­tifs de la saison, son capi­taine David Ferrer n’a donc pas hésité une seconde en le sélec­tion­nant aux côtés de la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, et de l’homme en forme du moment et récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina. 

Marcel Granollers et Pedro Martinez, qui seront alignés en double, complètent cette sélec­tion très impres­sion­nante sur le papier. 

Une équipe de choc qui s’avance déjà comme la grande favo­rite à la succes­sion de l’Italie, triple tenante du titre mais privée de Jannik Sinner. 

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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