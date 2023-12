En marge de son exhi­bi­tion face à Novak Djokovic à Ryhad, Carlos Alcaraz s’est « enfin » prononcé au sujet de son « idole » Rafael Nadal.

« Je pense qu’il est prêt. J’ai vu quelques vidéos de lui en train de s’en­traîner et il a l’air à 100%. J’ai entendu d’autres joueurs qui se sont entraînés avec Rafa ces dernières semaines et ils ont dit qu’il allait retrouver son bon niveau. Son plus haut niveau « Je pense qu’il est égale­ment prêt pour de grandes choses cette année »