Vainqueur à Tokyo, Carlos avait poussé un petit coup de gueule sur les cadences infernales imposées par le circuit.
Ces mots ne remettaient pas tout en cause mais pointaient un enchaînement qui pouvait être plus que nocif surtout lors de cette tournée en Asie où les conditions climatiques rendent les choses plus difficiles par exemple que lorsque la tournée en indoor en Europe.
Les divers abandons et malaises de la semaine dernière len chine ui donnent finalement entièrement raison et son impasse va lui permettre d’aborder la dernière partie de la saison avec plus de fraîcheur physique mais aussi mental que ses adversaires
Ce sera un avantage dans la course pour rester numéro 1 mondial car on ne sait pas vraiment quand Jannik va retrouver le chemin des courts même si officiellement il est engagé à Vienne puis Paris.
Cerise sur la gâteau, Alcaraz profite aussi de l’abandon de Sinner qui perd 950 points, l’écart entre les deux champions est maintenant de 1340 points.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 08:15