Jean Muller

Vainqueur à Tokyo, Carlos avait poussé un petit coup de gueule sur les cadences infer­nales impo­sées par le circuit. 

Ces mots ne remet­taient pas tout en cause mais poin­taient un enchaî­ne­ment qui pouvait être plus que nocif surtout lors de cette tournée en Asie où les condi­tions clima­tiques rendent les choses plus diffi­ciles par exemple que lorsque la tournée en indoor en Europe.

Les divers aban­dons et malaises de la semaine dernière len chine ui donnent fina­le­ment entiè­re­ment raison et son impasse va lui permettre d’aborder la dernière partie de la saison avec plus de fraî­cheur physique mais aussi mental que ses adversaires

Ce sera un avan­tage dans la course pour rester numéro 1 mondial car on ne sait pas vrai­ment quand Jannik va retrouver le chemin des courts même si offi­ciel­le­ment il est engagé à Vienne puis Paris.

Cerise sur la gâteau, Alcaraz profite aussi de l’abandon de Sinner qui perd 950 points, l’écart entre les deux cham­pions est main­te­nant de 1340 points.

Publié le lundi 6 octobre 2025

