Le fait de dénoncer un calendrier « trop chargé », tout en participant à de nombreuses exhibitions, a valu quelques critiques à Carlos Alcaraz, forfait lors du Masters 1000 de Shanghai mais bel et bien présent en Arabie Saoudite pour le très lucratif « 6 Kings Slam ».
« Je comprends les critiques, mais les exhibitions sont différentes des tournois officiels : là‐bas, il faut rester très concentré et fournir un effort physique intense pendant 15 ou 16 jours d’affilée, ici, on s’amuse simplement en jouant au tennis pendant un jour ou deux », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par ESPN et AS.
« Entiendo las críticas, pero las exhibiciones son diferentes a los torneos oficiales : allí hay que mantener mucha concentración y esfuerzo físico durante 15 o 16 días seguidos, aquí simplemente nos divertimos jugando al tenis un día o dos »— ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 17, 2025
Ce samedi soir, il retrouvera Jannik Sinner en finale, avec à la clé la somme astronomique de 6 millions de dollars pour le vainqueur.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 08:46