Le fait de dénoncer un calen­drier « trop chargé », tout en parti­ci­pant à de nombreuses exhi­bi­tions, a valu quelques critiques à Carlos Alcaraz, forfait lors du Masters 1000 de Shanghai mais bel et bien présent en Arabie Saoudite pour le très lucratif « 6 Kings Slam ».

« Je comprends les critiques, mais les exhi­bi­tions sont diffé­rentes des tour­nois offi­ciels : là‐bas, il faut rester très concentré et fournir un effort physique intense pendant 15 ou 16 jours d’af­filée, ici, on s’amuse simple­ment en jouant au tennis pendant un jour ou deux », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par ESPN et AS.

« Entiendo las críticas, pero las exhi­bi­ciones son dife­rentes a los torneos oficiales : allí hay que mantener mucha concen­tra­ción y esfuerzo físico durante 15 o 16 días seguidos, aquí simple­mente nos diver­timos jugando al tenis un día o dos »



🗣️ Carlos Alcaraz a #SixKingsSlam pic.twitter.com/ocFZnWOUaF — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 17, 2025

Ce samedi soir, il retrou­vera Jannik Sinner en finale, avec à la clé la somme astro­no­mique de 6 millions de dollars pour le vainqueur.