Accueil6 Kings SlamAlcaraz, avant d'affronter Sinner pour 6 millions de dollars : "Je comprends...
6 Kings SlamATP

Alcaraz, avant d’af­fronter Sinner pour 6 millions de dollars : « Je comprends les critiques, mais les exhi­bi­tions sont diffé­rentes des tour­nois offi­ciels. Ici, on s’amuse simple­ment en jouant au tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

131

Le fait de dénoncer un calen­drier « trop chargé », tout en parti­ci­pant à de nombreuses exhi­bi­tions, a valu quelques critiques à Carlos Alcaraz, forfait lors du Masters 1000 de Shanghai mais bel et bien présent en Arabie Saoudite pour le très lucratif « 6 Kings Slam ». 

« Je comprends les critiques, mais les exhi­bi­tions sont diffé­rentes des tour­nois offi­ciels : là‐bas, il faut rester très concentré et fournir un effort physique intense pendant 15 ou 16 jours d’af­filée, ici, on s’amuse simple­ment en jouant au tennis pendant un jour ou deux », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par ESPN et AS.

Ce samedi soir, il retrou­vera Jannik Sinner en finale, avec à la clé la somme astro­no­mique de 6 millions de dollars pour le vainqueur. 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 08:46

Article précédent
L’aveu de Sinner avant sa nouvelle finale contre Alcaraz : « Je ne dis pas que je perds souvent mon calme, mais cela arrive parfois. À 24 ans, c’est normal non ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.