Lors d’une inter­view publié sur la chaîne Youtube de la marque fran­çaise, Louis Vuitton, l’un de ses spon­sors, Carlos Alcaraz a évoqué avec beau­coup de fran­chise son état d’es­prit sur le court et en dehors, notam­ment après ses défaites.

« Bien sûr, il y a des moments où je ne m’amuse pas sur le court parce qu’il est diffi­cile de gérer la pres­sion, mais je me dis que je vis le rêve que j’avais quand j’étais enfant. J’ai toujours voulu faire partie de l’his­toire de ce sport. Il y a des matches où je perds et je repars fier de ce que j’ai fait, alors que d’autres mettent quelques jours à encaisser car la frus­tra­tion de la défaite est très forte. Ce qui est sûr, c’est que l’on apprend plus des défaites que des victoires. »