Avec l’ab­sence de Novak Djokovic à Indian Wells, il est utile de ressortir la calculette.

Et le résultat est simple, si Carlos Alcaraz remporte le tournoi en Californie, il pourra récu­pérer le siège de numéro 1 qu’il a déjà connu par le passé.

Cela est une moti­va­tion supplé­men­taire pour l’Espagnol même s’il arrive un peu « diminué » à Indian Wells.

De plus, son programme original prévoyait une rentrée sur dur à Acapulco, ce qu’il n’a pas pu faire car blessé à la cuisse droite.

Mais on le sait, Alcaraz est un peu comme Nadal, plus le chal­lenge semble diffi­cile, plus il s’accroche.