Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pourrait même manquer Rome et Roland‐Garros.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a une nouvelle fois critiqué la gestion du calendrier de l’Espagnol.
« Il touche beaucoup d’argent pour ses apparitions, et je pense que c’est une question de calendrier et de se débarrasser des matchs d’exhibition, car il a suffisamment d’argent. Je pense qu’il a signé un contrat d’environ 200 millions de dollars avec Nike. Il ne s’agit donc pas de toucher des primes de présence, mais de bien gérer son calendrier. En tant qu’Espagnol, on veut jouer à Barcelone, on veut jouer à Madrid, alors on rate peut‐être le Masters 1000 de Monte‐Carlo après la tournée américaine pour avoir une période de repos un peu plus longue. On joue Barcelone, Madrid, Rome, on a une semaine de repos, puis on joue Roland‐Garros. »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 18:57