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Alcaraz blessé, Rusedski se lâche : « Il a suffi­sam­ment d’argent, il a signé un contrat de 200 millions de dollars avec Nike. Il s’agit de mieux gérer son calendrier »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pour­rait même manquer Rome et Roland‐Garros. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a une nouvelle fois critiqué la gestion du calen­drier de l’Espagnol. 

« Il touche beau­coup d’argent pour ses appa­ri­tions, et je pense que c’est une ques­tion de calen­drier et de se débar­rasser des matchs d’ex­hi­bi­tion, car il a suffi­sam­ment d’argent. Je pense qu’il a signé un contrat d’environ 200 millions de dollars avec Nike. Il ne s’agit donc pas de toucher des primes de présence, mais de bien gérer son calen­drier. En tant qu’Espagnol, on veut jouer à Barcelone, on veut jouer à Madrid, alors on rate peut‐être le Masters 1000 de Monte‐Carlo après la tournée améri­caine pour avoir une période de repos un peu plus longue. On joue Barcelone, Madrid, Rome, on a une semaine de repos, puis on joue Roland‐Garros. »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 18:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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