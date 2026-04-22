Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pour­rait même manquer Rome et Roland‐Garros.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a une nouvelle fois critiqué la gestion du calen­drier de l’Espagnol.

« Il touche beau­coup d’argent pour ses appa­ri­tions, et je pense que c’est une ques­tion de calen­drier et de se débar­rasser des matchs d’ex­hi­bi­tion, car il a suffi­sam­ment d’argent. Je pense qu’il a signé un contrat d’environ 200 millions de dollars avec Nike. Il ne s’agit donc pas de toucher des primes de présence, mais de bien gérer son calen­drier. En tant qu’Espagnol, on veut jouer à Barcelone, on veut jouer à Madrid, alors on rate peut‐être le Masters 1000 de Monte‐Carlo après la tournée améri­caine pour avoir une période de repos un peu plus longue. On joue Barcelone, Madrid, Rome, on a une semaine de repos, puis on joue Roland‐Garros. »