Pendant son mara­thon média­tique entre son sacre à Wimbledon et la Hopman Cup (où il a été éliminé malgré deux victoires en simple), Carlos Alcaraz a fait plusieurs décla­ra­tions très inté­res­santes. Il a notam­ment parlé à L’Equipe de la notion de « peur » sur le court.

« Personne ne veut perdre, c’est sûr. Mais je parle des sensa­tions que tu as après un match. Ce n’est pas pareil de quitter un court après une défaite en te disant que tu n’as pas tenté, que tu as eu peur, que tu n’as pas osé, et le quitter en ayant tout donné, en ayant été fidèle à ton style. Je préfé­rerai toujours être fidèle à mon style, jouer agressif, essayer de faire des coups impré­vi­sibles. Et même si je perds, j’en sortirai toujours avec la sensa­tion du devoir accompli. »