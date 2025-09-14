Lors de son interview accordée à El País après son sacre à l’US Open dimanche dernier, Carlos Alcaraz a évoqué son attitude sur et en dehors du court.
« Chacun a sa propre façon de vivre et d’agir. Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exemplaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exemplaire, et je fais partie de ceux‐là. J’aime aider les jeunes à trouver quelqu’un qui les inspire. »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 16:55