Alcaraz : « Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exem­plaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exem­plaire, et je fais partie de ceux‐là »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

61

Lors de son inter­view accordée à El País après son sacre à l’US Open dimanche dernier, Carlos Alcaraz a évoqué son atti­tude sur et en dehors du court. 

« Chacun a sa propre façon de vivre et d’agir. Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exem­plaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exem­plaire, et je fais partie de ceux‐là. J’aime aider les jeunes à trouver quel­qu’un qui les inspire. »

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 16:55

Le message fort de Nadal sur Alcaraz et Sinner : « Federer, Djokovic et moi étions qui nous étions, et c’est tout. Chacun doit vivre sa propre histoire, chaque histoire est diffé­rente, et il n’y a pas lieu de se comparer sans cesse »
