Lors de son inter­view accordée à El País après son sacre à l’US Open dimanche dernier, Carlos Alcaraz a évoqué son atti­tude sur et en dehors du court.

« Chacun a sa propre façon de vivre et d’agir. Certaines personnes aiment agir d’une certaine manière, même si ce n’est pas la plus exem­plaire, et cela peut leur convenir ; d’autres préfèrent agir de manière plus exem­plaire, et je fais partie de ceux‐là. J’aime aider les jeunes à trouver quel­qu’un qui les inspire. »