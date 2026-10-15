Alors qu’il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à prendre la porte dès le 3e tour du Masters 1000 de Shanghai (battu par Zizou Bergs), Carlos Alcaraz a décidé de modi­fier sa program­ma­tion lors de cette fin de saison.

Alors qu’il devait seule­ment reprendre par le Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre) avant d’en­chaîner avec le Masters de Turin et la Coupe Davis, l’Espagnol a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne, qui débu­tera dans 10 jours (du 26 octobre au 1er novembre).

Carlos Alcaraz 🇪🇸 to play @ErsteBankOpen in Vienna – October 24 to November 1.First match on Tuesday, October 27.#ATPTour #Vienna — Florian Heer (@Florian_Heer) October 15, 2026

Une déci­sion certai­ne­ment motivée par la volonté de prendre un maximum de rythme en indoor, une surface et des condi­tions dans lesquelles il a souvent connu des difficultés.