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Alcaraz change ses plans et ajoute un tournoi à son calen­drier pour la fin de saison

Par
Thomas S
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Alors qu’il ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à prendre la porte dès le 3e tour du Masters 1000 de Shanghai (battu par Zizou Bergs), Carlos Alcaraz a décidé de modi­fier sa program­ma­tion lors de cette fin de saison. 

Alors qu’il devait seule­ment reprendre par le Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre) avant d’en­chaîner avec le Masters de Turin et la Coupe Davis, l’Espagnol a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne, qui débu­tera dans 10 jours (du 26 octobre au 1er novembre). 

Une déci­sion certai­ne­ment motivée par la volonté de prendre un maximum de rythme en indoor, une surface et des condi­tions dans lesquelles il a souvent connu des difficultés. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 12:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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