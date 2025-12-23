Dans la gêne, il y a pas de plaisir…
Alors que la séparation est tout juste « consumée » entre Ferrero et Alcaraz, voila que l’organisation d’une exhibition au Brésil entre Alcaraz et Fonseca a été officialisée. Elle aura lieu le 12 Décembre 2026.
Alcaraz and Fonseca to play in a football stadium next year in São Paulo. pic.twitter.com/aU95iKw2fb— José Morgado (@josemorgado) December 22, 2025
On se sait pas si cette annonce a été faite pour très vite ouvrir la billetterie ou pour mettre les points sur les I mais il faut bien avouer qu’annoncer ce type d’évènement en ce moment et près d’un an avant l’échéance est presque un aveu de la part du clan de Carlitos.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 09:29