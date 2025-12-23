AccueilATPAlcaraz confirme sa participation à une nouvelle exhibition très lucrative, son agent,...
Alcaraz confirme sa parti­ci­pa­tion à une nouvelle exhi­bi­tion très lucra­tive, son agent, débar­rassé de Ferrero, ne chôme pas

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans la gêne, il y a pas de plaisir…

Alors que la sépa­ra­tion est tout juste « consumée » entre Ferrero et Alcaraz, voila que l’or­ga­ni­sa­tion d’une exhi­bi­tion au Brésil entre Alcaraz et Fonseca a été offi­cia­lisée. Elle aura lieu le 12 Décembre 2026.

On se sait pas si cette annonce a été faite pour très vite ouvrir la billet­terie ou pour mettre les points sur les I mais il faut bien avouer qu’an­noncer ce type d’évè­ne­ment en ce moment et près d’un an avant l’échéance est presque un aveu de la part du clan de Carlitos. 

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 09:29

