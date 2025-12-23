Dans la gêne, il y a pas de plaisir…

Alors que la sépa­ra­tion est tout juste « consumée » entre Ferrero et Alcaraz, voila que l’or­ga­ni­sa­tion d’une exhi­bi­tion au Brésil entre Alcaraz et Fonseca a été offi­cia­lisée. Elle aura lieu le 12 Décembre 2026.

Alcaraz and Fonseca to play in a foot­ball stadium next year in São Paulo. pic.twitter.com/aU95iKw2fb — José Morgado (@josemorgado) December 22, 2025

On se sait pas si cette annonce a été faite pour très vite ouvrir la billet­terie ou pour mettre les points sur les I mais il faut bien avouer qu’an­noncer ce type d’évè­ne­ment en ce moment et près d’un an avant l’échéance est presque un aveu de la part du clan de Carlitos.