Un peu plus de 24 heures après avoir annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a entamé, comme si de rien n’était, sa prépa­ra­tion pour la saison prochaine.

Sous l’oeil attentif de son désor­mais coach prin­cipal, Samuel Lopez, le numéro 1 mondial a été filmé en train de d’échauffer avec Flavio Cobolli, son parte­naire d’en­traî­ne­ment pendant plusieurs jours.

Carlos Alcaraz 🇪🇸 and Flavio Cobolli 🇮🇹 second day of prac­tice in Murcia



2026 ⏳🎾



Une reprise en douceur pour l’Espagnol avant d’en­tamer un nouveau chapitre de sa carrière sans son « deuxième père ».