Un peu plus de 24 heures après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a entamé, comme si de rien n’était, sa préparation pour la saison prochaine.
Sous l’oeil attentif de son désormais coach principal, Samuel Lopez, le numéro 1 mondial a été filmé en train de d’échauffer avec Flavio Cobolli, son partenaire d’entraînement pendant plusieurs jours.
Carlos Alcaraz 🇪🇸 and Flavio Cobolli 🇮🇹 second day of practice in Murcia
2026 ⏳🎾
pic.twitter.com/e9IX88m8uW
Une reprise en douceur pour l’Espagnol avant d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière sans son « deuxième père ».
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 18:38