AccueilVidéosAlcaraz de retour à l'entraînement sans Ferrero mais en très bonne compagnie...
VidéosATP

Alcaraz de retour à l’en­traî­ne­ment sans Ferrero mais en très bonne compagnie…

Thomas S
Par Thomas S

-

434

Un peu plus de 24 heures après avoir annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a entamé, comme si de rien n’était, sa prépa­ra­tion pour la saison prochaine.

Sous l’oeil attentif de son désor­mais coach prin­cipal, Samuel Lopez, le numéro 1 mondial a été filmé en train de d’échauffer avec Flavio Cobolli, son parte­naire d’en­traî­ne­ment pendant plusieurs jours. 

Une reprise en douceur pour l’Espagnol avant d’en­tamer un nouveau chapitre de sa carrière sans son « deuxième père ». 

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 18:38

Article précédent
Holger Rune : « Je ne suis pas satis­fait de ce que j’ai accompli. Si vous me deman­diez, comme à un enfant de 6 ans, ‘Serais‐tu heureux si c’était la fin de ta carrière ?’, je répon­drais, ‘Non, pas du tout, je ne serais pas heureux’ »
Article suivant
« Il ne faut pas exclure un retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réflé­chit bien, son départ s’ex­plique par plusieurs raisons, et ce sont des choses qui peuvent être réso­lues », explique José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.