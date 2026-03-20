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Alcaraz défend la tournée sud améri­caine qui est presque condamnée : « Les gens sont très passionnés par le tennis, les suppor­ters sont incroyables, ils m’ont beau­coup soutenu, c’était fantas­tique. On verra si ça continue »

Par
Jean Muller
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On le sait, l’ATP veut servir à l’Arabie Saoudite sa part du gâteau en terme de calen­drier. Et il est clair que c’est la tournée en Amérique du Sud sur terre battue juste après l’Open d’Australie qui est menacée. 

Comme l’a explique Benoit Maylin derniè­re­ment, l’idée serait donc de poser le fameux Masters1000 saou­dien à ce moment là avec quelques tour­nois de prépa­ra­tion. Arborant le maillot du Brésil, Carlos a évoqué cette tournée sud‐américaine, un moment de sa carrière dont il se souviendra toute sa vie.

« Les gens sont très passionnés par le tennis, les suppor­ters sont incroyables, ils m’ont beau­coup soutenu, c’était fantas­tique. On verra si ça continue : person­nel­le­ment, c’est une tournée que j’aimerais revivre. Elle traverse une période diffi­cile, c’est vrai. J’ai entendu plusieurs joueurs, surtout sud‐américains, dire qu’il ne fallait pas la changer et que les surfaces ne devaient pas être modi­fiées. Quand j’y suis allé, j’ai adoré. À ceux qui n’y sont jamais allés, je dirais qu’ils devraient vivre ça au moins une fois dans leur vie. En vérité, c’est l’une des plus belles expé­riences que j’ai vécues en termes de tournées »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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