On le sait, l’ATP veut servir à l’Arabie Saoudite sa part du gâteau en terme de calendrier. Et il est clair que c’est la tournée en Amérique du Sud sur terre battue juste après l’Open d’Australie qui est menacée.
Comme l’a explique Benoit Maylin dernièrement, l’idée serait donc de poser le fameux Masters1000 saoudien à ce moment là avec quelques tournois de préparation. Arborant le maillot du Brésil, Carlos a évoqué cette tournée sud‐américaine, un moment de sa carrière dont il se souviendra toute sa vie.
« Les gens sont très passionnés par le tennis, les supporters sont incroyables, ils m’ont beaucoup soutenu, c’était fantastique. On verra si ça continue : personnellement, c’est une tournée que j’aimerais revivre. Elle traverse une période difficile, c’est vrai. J’ai entendu plusieurs joueurs, surtout sud‐américains, dire qu’il ne fallait pas la changer et que les surfaces ne devaient pas être modifiées. Quand j’y suis allé, j’ai adoré. À ceux qui n’y sont jamais allés, je dirais qu’ils devraient vivre ça au moins une fois dans leur vie. En vérité, c’est l’une des plus belles expériences que j’ai vécues en termes de tournées »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 10:44