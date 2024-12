Pour sa première parti­ci­pa­tion à la Laver Cup (compé­ti­tion co‐créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick) en septembre dernier à Berlin, Carlos Alcaraz a permis à la Team Europe de retrouver le succès (pour la première fois depuis 2021).

L’Espagnol a visi­ble­ment apprécié l’ex­pé­rience puisque sa parti­ci­pa­tion pour la prochaine édition, qui se dérou­lera à San Francisco en 2025, a déjà été annoncée !

Carlos Alcaraz is back and willing to give it all for another victory for Team Europe.



