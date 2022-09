A la suite de la quali­fi­ca­tion de l’Espagne pour les quarts de finale de la Coupe Davis, à laquelle Carlos Alcaraz a parti­cipé seule­ment quelques jours après son sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz a répondu aux ques­tions du média madri­lène Marca.

Le nouveau numéro 1 mondial a fait passer un message au sujet des compa­rai­sons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il a ensuite désigné les trois joueurs, en s’in­cluant dedans, qui pour­raient former un nouveau Big 3 dans les prochaines années.

« Si je devais choisir deux joueurs de ma géné­ra­tion ou de la précé­dente géné­ra­tion, je choi­si­rais Zverev et Sinner », a déclaré l’Espagnol.

Chacun se fera son avis sur cette décla­ra­tion mais Zverev (25 ans), Sinner (21 ans) et Alcaraz (19 ans) sont en effet amenés à se battre pour les plus gros titres lors de la décennie à venir. Pour notre plus grand bonheur.