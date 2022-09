Après sa victoire déci­sive contre Soonwoo Kwon dimanche (6−4, 7–6), permet­tant à l’Espagne de se quali­fier pour les quarts de finale de la Coupe Davis 2022 (prévus fin novembre), Carlos Alcaraz n’a, comme d’ha­bi­tude, pas cacher ses ambi­tions pour la fin de saison à venir. Le nouveau numéro 1 mondial a encore très faim.

« Maintenant, il me reste encore quelques tour­nois jusqu’à la fin de la saison, mais il est clair que l’un de mes prin­ci­paux objec­tifs est de gagner les finales ATP et aussi la Coupe Davis. Finir l’année en tant que numéro 1 mondial serait égale­ment agréable ; une fois que j’ai atteint ce stade, l’in­ten­tion est de travailler pour y rester le plus long­temps possible », a annoncé le vain­queur de l’US Open en confé­rence de presse.