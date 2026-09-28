Comme souvent, Carlos Alcaraz n’a pas fait de langue de bois lors de son passage en confé­rence de presse après la victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, à Londres.

Après avoir reconnu qu’il avait préféré parti­ciper à cette dernière compé­ti­tion plutôt qu’à la rencontre de Coupe Davis avec l’Espagne (victoire 4–0 au Chili), le septuple vain­queur en Grand Chelem a revanche clai­re­ment indiqué que les phases finales, qui auront lieu à Bologne du 24 au 29 novembre, était l’un des, si ce n’est le grand objectif de sa fin de saison.

« Pour moi, la Coupe Davis est un objectif très impor­tant. Cette saison, nous avons une excel­lente équipe, avec Jodar et Marcel (Granollers) en double, et je pense que nous avons nos chances de gagner cette année. Je ne vais pas mentir. C’est donc un objectif majeur et impor­tant pour moi. »