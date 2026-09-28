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Alcaraz dévoile ses inten­tions pour la fin de saison : « Je ne vais pas mentir. C’est un objectif majeur et impor­tant pour moi »

Par
Thomas S
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Comme souvent, Carlos Alcaraz n’a pas fait de langue de bois lors de son passage en confé­rence de presse après la victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, à Londres. 

Après avoir reconnu qu’il avait préféré parti­ciper à cette dernière compé­ti­tion plutôt qu’à la rencontre de Coupe Davis avec l’Espagne (victoire 4–0 au Chili), le septuple vain­queur en Grand Chelem a revanche clai­re­ment indiqué que les phases finales, qui auront lieu à Bologne du 24 au 29 novembre, était l’un des, si ce n’est le grand objectif de sa fin de saison. 

« Pour moi, la Coupe Davis est un objectif très impor­tant. Cette saison, nous avons une excel­lente équipe, avec Jodar et Marcel (Granollers) en double, et je pense que nous avons nos chances de gagner cette année. Je ne vais pas mentir. C’est donc un objectif majeur et impor­tant pour moi. »

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 18:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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