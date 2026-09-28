Comme souvent, Carlos Alcaraz n’a pas fait de langue de bois lors de son passage en conférence de presse après la victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, à Londres.
Après avoir reconnu qu’il avait préféré participer à cette dernière compétition plutôt qu’à la rencontre de Coupe Davis avec l’Espagne (victoire 4–0 au Chili), le septuple vainqueur en Grand Chelem a revanche clairement indiqué que les phases finales, qui auront lieu à Bologne du 24 au 29 novembre, était l’un des, si ce n’est le grand objectif de sa fin de saison.
« Pour moi, la Coupe Davis est un objectif très important. Cette saison, nous avons une excellente équipe, avec Jodar et Marcel (Granollers) en double, et je pense que nous avons nos chances de gagner cette année. Je ne vais pas mentir. C’est donc un objectif majeur et important pour moi. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 18:28