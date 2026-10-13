Après une très belle semaine à Tokyo, Carlos Alcaraz abor­dait le Masters 1000 de Shanghai dans la peau du grand favori.

Malheureusement pour l’Espagnol, rien ne s’est passé comme prévu. Le numéro trois mondial a été éliminé dès les seizièmes de finale par un solide Zizou Bergs, mettant préma­tu­ré­ment fin à son parcours dans le tournoi chinois.

Interrogé en confé­rence de presse après sa défaite, Alcaraz n’a pas cherché d’excuses. Tout en saluant la perfor­mance de son adver­saire, il a reconnu être complè­te­ment passé à côté de son match, notam­ment en raison d’un nombre trop impor­tant de fautes directes et de diffi­cultés à trouver son rythme, parti­cu­liè­re­ment au retour de service.

Alcaraz what disap­pointed him most about his perfor­mance against Bergs :



« I’d say every­thing. To be honest, I didn’t play the way I wanted to. I made too many mistakes and couldn’t find the right posi­tion to return from. I’ve been retur­ning pretty well lately, but today I… pic.twitter.com/Igyv0Asidi — José Morgado (@josemorgado) October 12, 2026

« Évidemment, il faut lui donner crédit. Je dirais qu’il sert vrai­ment bien, mais même quand j’ai réussi à trouver mon rythme et à entrer dans les échanges, j’ai fait trop d’er­reurs. Je ne me suis pas senti à l’aise avec mes coups. Je suis vrai­ment déçu de ce match d’au­jourd’hui parce que je n’ai pas trouvé de solu­tion. Je dirais que j’ai simple­ment fait trop d’er­reurs non forcées. » a déclaré Carlos Alcaraz.