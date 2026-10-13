Après une très belle semaine à Tokyo, Carlos Alcaraz abordait le Masters 1000 de Shanghai dans la peau du grand favori.
Malheureusement pour l’Espagnol, rien ne s’est passé comme prévu. Le numéro trois mondial a été éliminé dès les seizièmes de finale par un solide Zizou Bergs, mettant prématurément fin à son parcours dans le tournoi chinois.
Interrogé en conférence de presse après sa défaite, Alcaraz n’a pas cherché d’excuses. Tout en saluant la performance de son adversaire, il a reconnu être complètement passé à côté de son match, notamment en raison d’un nombre trop important de fautes directes et de difficultés à trouver son rythme, particulièrement au retour de service.
« Évidemment, il faut lui donner crédit. Je dirais qu’il sert vraiment bien, mais même quand j’ai réussi à trouver mon rythme et à entrer dans les échanges, j’ai fait trop d’erreurs. Je ne me suis pas senti à l’aise avec mes coups. Je suis vraiment déçu de ce match d’aujourd’hui parce que je n’ai pas trouvé de solution. Je dirais que j’ai simplement fait trop d’erreurs non forcées. » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 08:50