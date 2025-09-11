AccueilATPAlcaraz en tête au classement mais Sinner a toujours un portefeuille plus...
Alcaraz en tête au clas­se­ment mais Sinner a toujours un porte­feuille plus garni

Nos confrères de la Gazzetta dello Sport doivent toujours trouver des sujets autour de Jannik Sinner. Dernièrement, ils se sont donc attelés à des tâches de comp­ta­bi­lité finan­cière pour évaluer les revenus liés au spon­so­ring des deux cadors du tour. Et ce qu’il en ressort pour le moment c’est qu’Alcaraz et Sinner sont très proches tout comme c’est souvent le cas sur le court. 

Pour le moment l’Italien empoche environ 34 millions par an en spon­so­ring contre 32 pour l’Espagnol. En revanche côté équi­pe­men­tier, Carlos est mieux loti chez Nike avec un chèque de 18 millions contre 15 pour Sinner. 

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 11:15

