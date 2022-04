Carlos Alcaraz va vite et n’a peur de rien. En tout cas pas des mots, ni de ses adver­saires sur le circuit. Dans une inter­view accordée à Marca, l’Espagnol de 18 ans n’a pas tremblé au moment de répondre à la ques­tion : « Êtes‐vous prêt à gagner Roland‐Garros ? ».

« Je suis préparé, j’ai la confiance, le niveau, le physique et le mental pour pouvoir gagner. Peut‐être pas Roland Garros, mais un « Grand Chelem » cette année, je me vois bien préparé. Et je n’ai pas peur de le dire. Je sais qu’il y a de grands joueurs : il y a Rafa, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Djokovic… Tous les meilleurs et les favoris. Mais je me sens prêt à en gagner. C’est pareil pour la place de numéro un. J’espère qu’elle arri­vera le plus tôt possible », a lâché le vain­queur du Masters 1000 de Miami, en confiance et sûr de ses forces.