Après avoir déclaré forfait pour la Coupe Davis en raison d’une blessure à l’ischio-jambier contractée en finale du Masters face à Jannik Sinner, et passé quelques jours de repos chez lui à Murcie, Carlos Alcaraz a visiblement choisi Miami pour ses vacances.
Sur place, il a croisé l’ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l’US Open 2009, Juan Martín Del Potro.
« C’est toujours un plaisir de te revoir, mon ami ! », a écrit l’Argentin sur les réseaux sociaux.
Siempre es lindo volver a verte amigo ! 😊@carlosalcaraz pic.twitter.com/5TSCVSQ0hg— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) November 25, 2025
Un bien beau duo !
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 13:11