Alcaraz en vacances avec un ancien vain­queur de Grand Chelem : « C’est toujours un plaisir de te revoir, mon ami ! »

Par Baptiste Mulatier

Après avoir déclaré forfait pour la Coupe Davis en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier contractée en finale du Masters face à Jannik Sinner, et passé quelques jours de repos chez lui à Murcie, Carlos Alcaraz a visi­ble­ment choisi Miami pour ses vacances.

Sur place, il a croisé l’ancien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009, Juan Martín Del Potro.

« C’est toujours un plaisir de te revoir, mon ami ! », a écrit l’Argentin sur les réseaux sociaux. 

Un bien beau duo !

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 13:11

