Après avoir déclaré forfait pour la Coupe Davis en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier contractée en finale du Masters face à Jannik Sinner, et passé quelques jours de repos chez lui à Murcie, Carlos Alcaraz a visi­ble­ment choisi Miami pour ses vacances.

Sur place, il a croisé l’ancien numéro 3 mondial et vain­queur de l’US Open 2009, Juan Martín Del Potro.

« C’est toujours un plaisir de te revoir, mon ami ! », a écrit l’Argentin sur les réseaux sociaux.

Siempre es lindo volver a verte amigo ! 😊@carlosalcaraz pic.twitter.com/5TSCVSQ0hg — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) November 25, 2025

Un bien beau duo !