Carlos Alcaraz n’a jamais caché son admi­ra­tion pour Rafael Nadal. Le taureau de Manacor a inspiré le jeune Murcien pendant toute son enfance, et Alcaraz a pu réalisé son rêve de jouer avec son idole lors des Jeux Olympiques de Paris, cette année.

Dans une vidéo tout juste publiée par la Fédération de tennis Espagnole, ‘Carlitos’ a eu l’oc­ca­sion de dire quelques mots sur Rafa, qui a pris sa retraite il y a désor­mais quelques semaines, et s’est remé­moré ses souve­nirs d’enfance.

« Rafa a été mon idole, l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer au tennis. Il a été un grand modèle à admirer, et évidem­ment j’ai essayé de suivre ses traces depuis que je suis petit. Je l’ai toujours mis là‐haut, en tant que meilleur athlète que j’ai toujours admiré. En tant qu’en­fant, nous avons toujours quel­qu’un, quel­qu’un dont vous essayez de suivre les traces. Vous vous entraînez, essayez de vous améliorer, et vous vous fixez pour objectif de jouer un jour contre lui, d’être proche de lui, partager le vestiaire et les tour­nois avec lui. J’y suis parvenu, et ça m’a fait plaisir. Il m’a motivé à faire de mon mieux depuis que je suis petit, j’avais envie de me frotter à lui. »