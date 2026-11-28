Intraitable ce samedi pour son entrée en lice dans ces phases finales de la Coupe Davis à l’oc­ca­sion du dernier carré face à la Grande‐Bretagne, Carlos Alcaraz était de passage en confé­rence de presse d’après match aux côtés de son capi­taine, David Ferrer.

Interrogé sur la vie avec Carlitos dans l’équipe, ce dernier n’a eu que du positif à dire, que cela soit sur ou en dehors du court.

🎙️Ferrer about Alcaraz and the team :



« Carlos brings humi­lity and respect. It’s easy to manage egos with them because they’re very humble people. Alcaraz is the person we need to win. With him on the team, life can be wonderful » pic.twitter.com/3nl1jwboJi — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 28, 2026

« Carlos incarne l’hu­mi­lité et le respect. C’est facile de gérer les egos avec eux, car ce sont des gens très humbles. Alcaraz est la personne dont nous avons besoin pour gagner. Avec lui dans l’équipe, la vie peut être merveilleuse », a déclaré l’an­cien 3e joueur mondial qui parti­cipe à sa dernière campagne en tant que capi­taine avant de rejoindre le staff de Casper Ruud.