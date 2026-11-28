Intraitable ce samedi pour son entrée en lice dans ces phases finales de la Coupe Davis à l’occasion du dernier carré face à la Grande‐Bretagne, Carlos Alcaraz était de passage en conférence de presse d’après match aux côtés de son capitaine, David Ferrer.
Interrogé sur la vie avec Carlitos dans l’équipe, ce dernier n’a eu que du positif à dire, que cela soit sur ou en dehors du court.
« Carlos incarne l’humilité et le respect. C’est facile de gérer les egos avec eux, car ce sont des gens très humbles. Alcaraz est la personne dont nous avons besoin pour gagner. Avec lui dans l’équipe, la vie peut être merveilleuse », a déclaré l’ancien 3e joueur mondial qui participe à sa dernière campagne en tant que capitaine avant de rejoindre le staff de Casper Ruud.
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 19:19