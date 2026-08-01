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Alcaraz envoie un sérieux message à la concur­rence avant Cincinnati

Par
Jean Muller
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En avril dernier, Carlos Alcaraz a été victime d’une terrible bles­sure au poignet sur l’ATP 500 de Barcelone. Un pépin physique qui l’a écarté du circuit sur la quasi‐totalité de la saison sur terre battue et l’en­tiè­reté de celle sur gazon. 

Dernièrement, des vidéos du numéro trois mondial circulent sur les réseaux sociaux donnant de vraies garan­ties sur sa condi­tion physique. L’ultime extrait en date montre le numéro trois mondial à l’œuvre, mettant beau­coup d’in­ten­sité aussi bien côté coup droit que côté revers. La gêne au poignet paraît appar­tenir au passée.

Pas de doute, tous les voyants semblent au vert pour son tournoi de reprise, le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Le Murcien met toutes les chances de son côté pour la défense de son titre à l’US Open.

Publié le samedi 1 août 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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