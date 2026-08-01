En avril dernier, Carlos Alcaraz a été victime d’une terrible blessure au poignet sur l’ATP 500 de Barcelone. Un pépin physique qui l’a écarté du circuit sur la quasi‐totalité de la saison sur terre battue et l’entièreté de celle sur gazon.
Dernièrement, des vidéos du numéro trois mondial circulent sur les réseaux sociaux donnant de vraies garanties sur sa condition physique. L’ultime extrait en date montre le numéro trois mondial à l’œuvre, mettant beaucoup d’intensité aussi bien côté coup droit que côté revers. La gêne au poignet paraît appartenir au passée.
Pas de doute, tous les voyants semblent au vert pour son tournoi de reprise, le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).
🎾 Último ejercicio de la semana para Carlos Alcaraz. Sesión muy intensa hoy. pic.twitter.com/FNs76CqgTd— Germán R. Abril (@gerebit0) August 1, 2026
Le Murcien met toutes les chances de son côté pour la défense de son titre à l’US Open.
Publié le samedi 1 août 2026 à 14:24