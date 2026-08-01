En avril dernier, Carlos Alcaraz a été victime d’une terrible bles­sure au poignet sur l’ATP 500 de Barcelone. Un pépin physique qui l’a écarté du circuit sur la quasi‐totalité de la saison sur terre battue et l’en­tiè­reté de celle sur gazon.

Dernièrement, des vidéos du numéro trois mondial circulent sur les réseaux sociaux donnant de vraies garan­ties sur sa condi­tion physique. L’ultime extrait en date montre le numéro trois mondial à l’œuvre, mettant beau­coup d’in­ten­sité aussi bien côté coup droit que côté revers. La gêne au poignet paraît appar­tenir au passée.

Pas de doute, tous les voyants semblent au vert pour son tournoi de reprise, le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

🎾 Último ejer­cicio de la semana para Carlos Alcaraz. Sesión muy intensa hoy. pic.twitter.com/FNs76CqgTd — Germán R. Abril (@gerebit0) August 1, 2026

Le Murcien met toutes les chances de son côté pour la défense de son titre à l’US Open.