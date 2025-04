Rédacteur en chef du site espa­gnol, Puntodebreak, José Moron a tenu à revenir sur l’énorme pres­sion mise sur les épaules de Carlos Alcaraz, presque constam­ment comparé à Rafael Nadal. Et selon lui, il est primor­dial de ne pas tomber dans ce piège et de relativiser.

« Alcaraz est Alcaraz. Il n’est pas Nadal et il ne le sera jamais. C’est comme ça. Pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas lui demander de gagner de manière aussi auto­ri­taire que Rafa, ni de travailler les mêmes heures que le joueur de Manacor, car chaque personne est diffé­rente et ce qui fonc­tionne pour l’un n’est pas le même pour l’autre. On ne peut pas le criti­quer (mal) quand il perd un set, comme si perdre un set était la fin du monde. Attention, je ne dis pas que vous ne pouvez pas dire quand il se sent mal ou quand il a eu plusieurs mauvais mois. Il est évident qu’il faut discuter des choses quand elles se produisent ; Je parle simple­ment de mettre les choses en perspective. »