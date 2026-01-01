AccueilLe blog de la rédac'Alcaraz est puéril et s'éloigne de la classe de Nadal
Comme nous l’avons mentionné, Alcaraz a posté un message résu­mant son année en zappant complè­te­ment Juan Carlos Ferrero. C’est vrai­ment indigne et assez puéril, très loin au final de la classe de son idole de toujours Rafael Nadal.

Alors oui, on peut expli­quer ce geste ou dédouaner Carlos en affir­mant que ses comptes sont gérés par des pros de la commu­ni­ca­tion, il reste qu’il est évident que sans Juan Carlos sa saison 2025 aurait été différente.

Cet énième épisode de cette affaire douteuse confirme que la rupture est totale et déjà digérée. 

Alors même que sa carrière ne fait que commencer Alcaraz qui avait une image limpide et claire est entrain de perdre des points et des fans. 

D’autres cham­pions avant lui ne sont pas sortis indemne de ce type de tempête.

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 12:28

