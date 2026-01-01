Comme nous l’avons mentionné, Carlos Alcaraz a publié une série de 20 photos résu­mant son année 2025 en zappant complè­te­ment Juan Carlos Ferrero.

Une façon de faire assez indigne et puéril, très loin au final de la classe de son idole de toujours, Rafael Nadal.

On peut toujours dédouaner ce geste en expli­quant que les comptes Instagram et Twitter d’Alcaraz sont gérés par des pros de la commu­ni­ca­tion. Il reste qu’il est évident que sans Juan Carlos Ferrero, sa saison 2025 aurait été forcé­ment différente.

Cet énième épisode de cette affaire douteuse confirme que la rupture est totale.

Alors même que sa carrière ne fait que commencer, Alcaraz, qui avait une image limpide et claire, est en train de perdre des points et peut être même quelques fans.