C’est offi­ciel, et le soula­ge­ment est énorme pour ses fans : Carlos Alcaraz est bien de retour aux affaires.

Quelques heures après être apparu sur une vidéo d’un court inté­rieur en train de s’en­traîner avec inten­sité, spécia­le­ment en coup droit, l’Espagnol a décidé de sortir de son « trou ».

Présent pour la première fois depuis des semaines sur un court en plein air, celui qui fera son retour dans deux semaines sur le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) semble en excel­lente forme et prêt à en découdre.

☀️ ¡Qué bueno volver a verte en la pista, Carlitos ! pic.twitter.com/Z8pDlhQEe0 — Germán R. Abril (@gerebit0) July 31, 2026

Sa bles­sure au poignet n’est plus qu’un mauvais souvenir et ses futurs adver­saires peuvent déjà trem­bler tant il risque d’avoir une faim de loup de victoires.