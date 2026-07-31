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Alcaraz est vrai­ment de retour, Sinner et les autres peuvent trembler

Par
Thomas S
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C’est offi­ciel, et le soula­ge­ment est énorme pour ses fans : Carlos Alcaraz est bien de retour aux affaires. 

Quelques heures après être apparu sur une vidéo d’un court inté­rieur en train de s’en­traîner avec inten­sité, spécia­le­ment en coup droit, l’Espagnol a décidé de sortir de son « trou ».

Présent pour la première fois depuis des semaines sur un court en plein air, celui qui fera son retour dans deux semaines sur le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) semble en excel­lente forme et prêt à en découdre.

Sa bles­sure au poignet n’est plus qu’un mauvais souvenir et ses futurs adver­saires peuvent déjà trem­bler tant il risque d’avoir une faim de loup de victoires. 

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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