C’est officiel, et le soulagement est énorme pour ses fans : Carlos Alcaraz est bien de retour aux affaires.
Quelques heures après être apparu sur une vidéo d’un court intérieur en train de s’entraîner avec intensité, spécialement en coup droit, l’Espagnol a décidé de sortir de son « trou ».
Présent pour la première fois depuis des semaines sur un court en plein air, celui qui fera son retour dans deux semaines sur le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août) semble en excellente forme et prêt à en découdre.
☀️ ¡Qué bueno volver a verte en la pista, Carlitos ! pic.twitter.com/Z8pDlhQEe0— Germán R. Abril (@gerebit0) July 31, 2026
Sa blessure au poignet n’est plus qu’un mauvais souvenir et ses futurs adversaires peuvent déjà trembler tant il risque d’avoir une faim de loup de victoires.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 12:12