Alcaraz et Ferrero, c’est fini et c’est une énorme surprise !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

717

Coup de tonnerre sur la planète tennis !

Carlos Alcaraz a annoncé la fin de sa fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, après sept années passées ensembles et notam­ment 6 titres en Grand Chelem. 

« Il m’est très diffi­cile d’écrire ce message… Après plus de sept ans passés ensemble, Juanki et moi avons décidé de mettre fin à notre colla­bo­ra­tion en tant qu’en­traî­neur et joueur (…) Une période de chan­ge­ment s’an­nonce pour nous deux, avec de nouvelles aven­tures et de nouveaux projets. Mais je suis certain que nous les affron­te­rons de la bonne manière, en donnant le meilleur de nous‐mêmes, comme nous l’avons toujours fait. En toujours avan­çant ensemble », a notam­ment écrit le numéro 1 mondial. 

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 13:27

