Coup de tonnerre sur la planète tennis !
Carlos Alcaraz a annoncé la fin de sa fructueuse collaboration avec Juan Carlos Ferrero, après sept années passées ensembles et notamment 6 titres en Grand Chelem.
7 years 📆— Tennis TV (@TennisTV) December 17, 2025
24 titles 🏆
Countless memories ✨
Carlos Alcaraz & Juan Carlos Ferrero call an end to their partnership 💔 pic.twitter.com/ZgEszIsZ3J
« Il m’est très difficile d’écrire ce message… Après plus de sept ans passés ensemble, Juanki et moi avons décidé de mettre fin à notre collaboration en tant qu’entraîneur et joueur (…) Une période de changement s’annonce pour nous deux, avec de nouvelles aventures et de nouveaux projets. Mais je suis certain que nous les affronterons de la bonne manière, en donnant le meilleur de nous‐mêmes, comme nous l’avons toujours fait. En toujours avançant ensemble », a notamment écrit le numéro 1 mondial.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 13:27