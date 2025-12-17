Coup de tonnerre sur la planète tennis !

Carlos Alcaraz a annoncé la fin de sa fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, après sept années passées ensembles et notam­ment 6 titres en Grand Chelem.

7 years 📆

24 titles 🏆

Countless memo­ries ✨



Carlos Alcaraz & Juan Carlos Ferrero call an end to their part­ner­ship 💔 pic.twitter.com/ZgEszIsZ3J — Tennis TV (@TennisTV) December 17, 2025

« Il m’est très diffi­cile d’écrire ce message… Après plus de sept ans passés ensemble, Juanki et moi avons décidé de mettre fin à notre colla­bo­ra­tion en tant qu’en­traî­neur et joueur (…) Une période de chan­ge­ment s’an­nonce pour nous deux, avec de nouvelles aven­tures et de nouveaux projets. Mais je suis certain que nous les affron­te­rons de la bonne manière, en donnant le meilleur de nous‐mêmes, comme nous l’avons toujours fait. En toujours avan­çant ensemble », a notam­ment écrit le numéro 1 mondial.