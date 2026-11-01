Accueil ATP

Alcaraz et Sinner comparés par un espoir du circuit : « L’un est une machine, toujours concentré à 100%, tandis que l’autre fait des choses que personne ne peut imaginer »

Par
Baptiste Mulatier
-

Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieu­se­ment à manquer aux fans de tennis.

Il faut dire que les deux hommes, blessés consé­cu­ti­ve­ment plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

En atten­dant leurs retrou­vailles, les deux monstres du circuit conti­nuent d’être comparés, notam­ment par le jeune Italien Federico Cina, 142e mondial à 19 ans, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« Sinner a le mental. J’essaie actuel­le­ment de travailler ma constance, et à cet égard, Jannik est une machine. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une concen­tra­tion à 100 %. Il est toujours constant, il ne recule jamais dans les matchs. Alcaraz, quant à lui, possède son talent, sa créa­ti­vité, sa façon d’interpréter les matchs. Il fait des choses que les autres ne peuvent même pas imaginer. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥