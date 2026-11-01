Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieu­se­ment à manquer aux fans de tennis.

Il faut dire que les deux hommes, blessés consé­cu­ti­ve­ment plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

En atten­dant leurs retrou­vailles, les deux monstres du circuit conti­nuent d’être comparés, notam­ment par le jeune Italien Federico Cina, 142e mondial à 19 ans, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« Sinner a le mental. J’essaie actuel­le­ment de travailler ma constance, et à cet égard, Jannik est une machine. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une concen­tra­tion à 100 %. Il est toujours constant, il ne recule jamais dans les matchs. Alcaraz, quant à lui, possède son talent, sa créa­ti­vité, sa façon d’interpréter les matchs. Il fait des choses que les autres ne peuvent même pas imaginer. »