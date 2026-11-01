Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieusement à manquer aux fans de tennis.
Il faut dire que les deux hommes, blessés consécutivement plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
En attendant leurs retrouvailles, les deux monstres du circuit continuent d’être comparés, notamment par le jeune Italien Federico Cina, 142e mondial à 19 ans, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
« Sinner a le mental. J’essaie actuellement de travailler ma constance, et à cet égard, Jannik est une machine. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une concentration à 100 %. Il est toujours constant, il ne recule jamais dans les matchs. Alcaraz, quant à lui, possède son talent, sa créativité, sa façon d’interpréter les matchs. Il fait des choses que les autres ne peuvent même pas imaginer. »
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 14:10