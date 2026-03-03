Les nommés pour les Laureus World Sports 2026 ont été dévoilés ce mardi. Deux joueurs de tennis peuvent prétendre à ce titre pres­ti­gieux dans le monde du sport, et il s’agit bien évidem­ment de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner.

Ousmane Dembélé (foot­ball), le tenant du titre Mondo Duplantis (saut à la perche), Marc Marquez (moto) et Tadej Pogacar (cyclisme) sont leurs concurrents.

Trois joueurs de tennis ont soulevé ce trophée depuis sa créa­tion en 2000 : Roger Federer à cinq reprises (2005, 2006, 2007, 2008 et 2018), Rafael Nadal à deux reprises (2011 et 2021) et Novak Djokovic à cinq reprises égale­ment (2012, 2015, 2016, 2019 et 2024).

La céré­monie de remise des prix aura lieu le 20 avril prochain à Madrid.