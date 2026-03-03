Les nommés pour les Laureus World Sports 2026 ont été dévoilés ce mardi. Deux joueurs de tennis peuvent prétendre à ce titre prestigieux dans le monde du sport, et il s’agit bien évidemment de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner.
Ousmane Dembélé (football), le tenant du titre Mondo Duplantis (saut à la perche), Marc Marquez (moto) et Tadej Pogacar (cyclisme) sont leurs concurrents.
Trois joueurs de tennis ont soulevé ce trophée depuis sa création en 2000 : Roger Federer à cinq reprises (2005, 2006, 2007, 2008 et 2018), Rafael Nadal à deux reprises (2011 et 2021) et Novak Djokovic à cinq reprises également (2012, 2015, 2016, 2019 et 2024).
🎙️ The Nominees for the Laureus World Sportsman of the Year Award 2026 are :— Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026
🔹 @carlosalcaraz
🔹 @dembouz
🔹 @mondohoss600
🔹 @marcmarquez93
🔹 @TamauPogi
🔹 @janniksin #Laureus26 pic.twitter.com/CS3UtHVf5y
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 20 avril prochain à Madrid.
Publié le mardi 3 mars 2026 à 12:53