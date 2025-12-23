Qui a dit que le tennis n’intéressait plus personne et que c’était un sport qui était regardé principalement par les « vieux » ? Les mêmes sûrement qui vont se féliciter du dernier rapport sur les plus fortes audience TV de 2025.
Si le match de rugby France‐Ecosse est en première position, le tennis s’en sort pas mal non plus puisque la finale de Roland‐Garros entre Sinner et Alcaraz se hisse au 9e rang.
Nous avons en effet été plus de 7 millions à suivre le duel entre Jannik et Carlos sur la terre battue parisienne le 8 juin dernier.
Alors oui, la finale était dingue, mais cela confirme aussi que le tennis avec Roland‐Garros fait partie de notre patrimoine, que c’est un rendez‐vous incontournable, encore davantage depuis qu’il s’est modernisé.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 10:45