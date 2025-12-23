AccueilRoland GarrosAlcaraz et Sinner font briller le tennis à la TV, qui a...
Alcaraz et Sinner font briller le tennis à la TV, qui a dit que c’était un sport de « vieux » ?

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Qui a dit que le tennis n’in­té­res­sait plus personne et que c’était un sport qui était regardé prin­ci­pa­le­ment par les « vieux » ? Les mêmes sûre­ment qui vont se féli­citer du dernier rapport sur les plus fortes audience TV de 2025. 

Si le match de rugby France‐Ecosse est en première posi­tion, le tennis s’en sort pas mal non plus puisque la finale de Roland‐Garros entre Sinner et Alcaraz se hisse au 9e rang. 

Nous avons en effet été plus de 7 millions à suivre le duel entre Jannik et Carlos sur la terre battue pari­sienne le 8 juin dernier. 

Alors oui, la finale était dingue, mais cela confirme aussi que le tennis avec Roland‐Garros fait partie de notre patri­moine, que c’est un rendez‐vous incon­tour­nable, encore davan­tage depuis qu’il s’est modernisé.

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 10:45

