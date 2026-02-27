Champion olympique en 2004, ex‐9e mondial et ex‐entraîneur de Dominic Thiem, Nicolas Massu est aujourd’hui capitaine de l’équipe de Coupe Davis du Chili et coach d’Hubert Hurkacz.
Il a accordé une interview à Marca dans laquelle il s’exprime notamment sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Les résultats des deux sont magnifiques, extraordinaires, et ils ont en commun d’être très jeunes. Quand on les voit jouer, ils jouent très vite, ils ont beaucoup de talent. Chacun a sa façon de jouer et d’être. Leur présence est très bénéfique pour le tennis et pour ceux qui les suivent. Cela m’est arrivé dans ma carrière, car je regardais les gens qui obtenaient des résultats et je voulais les affronter et les battre, et cela m’a permis de m’améliorer. On fait beaucoup plus d’efforts parce que la motivation est grande. Carlos et Jannik remportent presque tous les tournois et cela doit motiver les joueurs qui les suivent à vouloir les affronter et, pourquoi pas, gagner un match contre les plus grands. S’ils continuent ainsi, ils feront partie des plus grands de l’histoire du tennis, car ils sont encore jeunes. »
Publié le vendredi 27 février 2026 à 18:59