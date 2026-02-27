Champion olym­pique en 2004, ex‐9e mondial et ex‐entraîneur de Dominic Thiem, Nicolas Massu est aujourd’hui capi­taine de l’équipe de Coupe Davis du Chili et coach d’Hubert Hurkacz.

Il a accordé une inter­view à Marca dans laquelle il s’ex­prime notam­ment sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Les résul­tats des deux sont magni­fiques, extra­or­di­naires, et ils ont en commun d’être très jeunes. Quand on les voit jouer, ils jouent très vite, ils ont beau­coup de talent. Chacun a sa façon de jouer et d’être. Leur présence est très béné­fique pour le tennis et pour ceux qui les suivent. Cela m’est arrivé dans ma carrière, car je regar­dais les gens qui obte­naient des résul­tats et je voulais les affronter et les battre, et cela m’a permis de m’amé­liorer. On fait beau­coup plus d’ef­forts parce que la moti­va­tion est grande. Carlos et Jannik remportent presque tous les tour­nois et cela doit motiver les joueurs qui les suivent à vouloir les affronter et, pour­quoi pas, gagner un match contre les plus grands. S’ils conti­nuent ainsi, ils feront partie des plus grands de l’his­toire du tennis, car ils sont encore jeunes. »