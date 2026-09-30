« Si on passe au meilleur des trois sets en Grand Chelem, je pense qu’on détruit l’héritage de ces tournois », a déclaré il y a quelques minutes Carlos Alcaraz lors de son passage en conférence de presse avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo.
Une déclaration tout sauf surprenante pour le journaliste espagnol, José Moron, pour qui le changement du format ancestral en Grand Chelem pour les hommes n’avantagerait pas son jeune compatriote ni Jannik Sinner.
A Carlos Alcaraz (y también a Sinner) no les convendría que los Grand Slams pasen a jugarse al mejor de 3 en lugar de al mejor de 5.— José Morón (@jmgmoron) September 30, 2026
Son los mejores. A nivel físico y a nivel tenístico.
Cuanto más largo un partido, más opciones de ganar. Si se juega al mejor de 3, los rivales… https://t.co/I3g7qG2pdY
« Carlos Alcaraz (ainsi que Sinner) n’auraient aucun intérêt à ce que les tournois du Grand Chelem se jouent au meilleur de trois sets au lieu du meilleur de cinq. Ils sont les meilleurs, tant sur le plan physique que sur le plan tennistique. Plus un match est long, plus ils ont de chances de gagner. Si l’on joue au meilleur de trois sets, leurs adversaires ont plus de chances de les battre. Au‐delà de la question de « détruire l’héritage » dont parle Carlos, et avec laquelle je suis tout à fait d’accord, les joueurs qui estiment qu’il faut passer au meilleur des trois sets le font parce qu’ils auront ainsi plus de chances de l’emporter face à Alcaraz ou Sinner. Comme je le dis toujours : si c’est ce qu’il y a de mieux dans notre sport, le mieux que nous puissions faire est de ne rien changer. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 15:51