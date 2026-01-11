AccueilVidéosAlcaraz et Sinner, plus riches de 2 millions dollars, font des économies...
VidéosATP

Alcaraz et Sinner, plus riches de 2 millions dollars, font des économies…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2027

Il n’y a pas de petites écono­mies surtout quand on va dans la même direction. 

Il est donc logique que pour voyager de Corée du Sud en Australie, les deux stars du tennis, qui venaient de prendre un gros chèque après une exhi­bi­tion plutôt fade, décident de partager le même avion. 

Évidemment, une caméra était là pour filmer leur descente d’avion. On peut comprendre faci­le­ment comment le gamin de Murcie et le « bambino » du Tyrol doivent hallu­ciner en repen­sant d’où ils viennent.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 08:40

Article précédent
Elina Svitolina, titrée en Nouvelle‐Zélande : « Avant le début du tournoi, mon mari, Gaël Monfils, m’a mis la pres­sion. Il m’a dit : ‘Si tu ne gagnes pas le tournoi cette année, je ne sais plus quoi te dire’ »
Article suivant
Patrick Mouratoglou caté­go­rique concer­nant Djokovic : « Je comprends que les gens s’in­quiètent pour l’avenir de Novak, mais je ne pense pas qu’ils devraient s’inquiéter »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.