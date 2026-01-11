Il n’y a pas de petites écono­mies surtout quand on va dans la même direction.

Il est donc logique que pour voyager de Corée du Sud en Australie, les deux stars du tennis, qui venaient de prendre un gros chèque après une exhi­bi­tion plutôt fade, décident de partager le même avion.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner estão na Austrália ❤️



📽️ | AustralianOpen IG pic.twitter.com/dAa4MP8nfX — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 11, 2026

Évidemment, une caméra était là pour filmer leur descente d’avion. On peut comprendre faci­le­ment comment le gamin de Murcie et le « bambino » du Tyrol doivent hallu­ciner en repen­sant d’où ils viennent.