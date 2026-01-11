Il n’y a pas de petites économies surtout quand on va dans la même direction.
Il est donc logique que pour voyager de Corée du Sud en Australie, les deux stars du tennis, qui venaient de prendre un gros chèque après une exhibition plutôt fade, décident de partager le même avion.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner estão na Austrália ❤️— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 11, 2026
Évidemment, une caméra était là pour filmer leur descente d’avion. On peut comprendre facilement comment le gamin de Murcie et le « bambino » du Tyrol doivent halluciner en repensant d’où ils viennent.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 08:40