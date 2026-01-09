Avant leur match exhibition très lucratif prévu ce samedi matin à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont participé à plusieurs activités commerciales.
Invités à taper quelques balles au tennis de table devant une foule de journalistes et de fans, les deux hommes ont pu montrer leur belle aptitude avec une raquette de ping‐pong en main.
Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain play table tennis during the welcome event after press conference at the Hyundai Card Headquarter in Seoul, South Korea.— Getty Images Sport (@GettySport) January 9, 2026
More #GettyVideo @carlosalcaraz 🎥 Chung Sung Jun 👉 https://t.co/HFmZMHnXIN pic.twitter.com/NHntNAfSSW
Vainqueur du point ci‐dessus, l’Italien semble avoir à peu près la même cadence que sur un court de tennis.
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 17:39