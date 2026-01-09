Avant leur match exhi­bi­tion très lucratif prévu ce samedi matin à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont parti­cipé à plusieurs acti­vités commerciales.

Invités à taper quelques balles au tennis de table devant une foule de jour­na­listes et de fans, les deux hommes ont pu montrer leur belle apti­tude avec une raquette de ping‐pong en main.

Vainqueur du point ci‐dessus, l’Italien semble avoir à peu près la même cadence que sur un court de tennis.