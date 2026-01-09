AccueilVidéosAlcaraz et Sinner s'affrontent au ping-pong, le niveau de jeu est au...
VidéosATP

Alcaraz et Sinner s’af­frontent au ping‐pong, le niveau de jeu est au rendez‐vous !

Thomas S
Par Thomas S

-

400

Avant leur match exhi­bi­tion très lucratif prévu ce samedi matin à Séoul, en Corée du Sud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont parti­cipé à plusieurs acti­vités commerciales.

Invités à taper quelques balles au tennis de table devant une foule de jour­na­listes et de fans, les deux hommes ont pu montrer leur belle apti­tude avec une raquette de ping‐pong en main. 

Vainqueur du point ci‐dessus, l’Italien semble avoir à peu près la même cadence que sur un court de tennis. 

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 17:39

Article précédent
Qualifié en demi‐finales, Daniil Medvedev s’im­pres­sionne lui‐même : « C’est incroyable. Je ne manque quasi­ment rien, je cours bien et je sers comme un fou »
Article suivant
Alex De Minaur, vain­queur d’Hubert Hurkacz : « Je ne suis jamais content de jouer contre lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.