Séparé depuis fin juillet de Marin Cilic, après une colla­bo­ra­tion de six ans, Vilim Visak s’est exprimé récem­ment sur le circuit. Pour l’an­cien entraî­neur du cham­pion de l’US Open 2014, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont sans surprise au dessus du lot.

Parmi les joueurs à même de chal­lenger le duo de tête, il place Novak Djokovic en premier, pour­tant âgé de 39 ans. Un choix du Croate révé­la­teur de l’état du circuit. Vient dans un second temps Alexander Zverev, avec quelques réserves malgré son titre à Roland‐Garros.

« Le tennis mondial est extrê­me­ment dyna­mique. Sinner affiche un niveau qui le place une classe au‐dessus des autres, tandis qu’Alcaraz est blessé. Sinner joue à un rythme incroya­ble­ment rapide, il est régu­lier et très solide, et il ne concède pas de points faciles. Il évolue au plus haut niveau et s’im­pose en l’ab­sence d’Alcaraz. Novak peut toujours venir gâcher la fête, mais ces deux‐là se démarquent vrai­ment. Sinner domi­nera jusqu’au retour d’Alcaraz. Cependant, Alcaraz a subi une grave bles­sure et on peut se demander comment il va revenir. Zverev a franchi un cap en rempor­tant un Grand Chelem ; il a prouvé qu’il en était capable. J’espère que cela lui donnera la confiance néces­saire pour croire davan­tage en lui lors des matchs déci­sifs de fin de tournoi face aux meilleurs », a indiqué Visak, dans des propos rapportés par Sportal.