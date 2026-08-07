Séparé depuis fin juillet de Marin Cilic, après une collaboration de six ans, Vilim Visak s’est exprimé récemment sur le circuit. Pour l’ancien entraîneur du champion de l’US Open 2014, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont sans surprise au dessus du lot.
Parmi les joueurs à même de challenger le duo de tête, il place Novak Djokovic en premier, pourtant âgé de 39 ans. Un choix du Croate révélateur de l’état du circuit. Vient dans un second temps Alexander Zverev, avec quelques réserves malgré son titre à Roland‐Garros.
« Le tennis mondial est extrêmement dynamique. Sinner affiche un niveau qui le place une classe au‐dessus des autres, tandis qu’Alcaraz est blessé. Sinner joue à un rythme incroyablement rapide, il est régulier et très solide, et il ne concède pas de points faciles. Il évolue au plus haut niveau et s’impose en l’absence d’Alcaraz. Novak peut toujours venir gâcher la fête, mais ces deux‐là se démarquent vraiment. Sinner dominera jusqu’au retour d’Alcaraz. Cependant, Alcaraz a subi une grave blessure et on peut se demander comment il va revenir. Zverev a franchi un cap en remportant un Grand Chelem ; il a prouvé qu’il en était capable. J’espère que cela lui donnera la confiance nécessaire pour croire davantage en lui lors des matchs décisifs de fin de tournoi face aux meilleurs », a indiqué Visak, dans des propos rapportés par Sportal.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 09:22