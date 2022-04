Carlos Alcaraz n’est pas juste un phéno­mène de son sport, il a aussi le sens de la formule.

Invité du talk‐show espa­gnol El Hormiguero sur la TV Antena 3 ce jeudi, l’Espagnol de 18 ans, qu’on ne cesse de comparer à Rafael Nadal pour sa préco­cité et sa matu­rité, a utilisé une méta­phore pour évoquer le poids que repré­sente ces compa­rai­sons inces­santes avec son idole de toujours.

« Petit à petit, je prends ça de plus en plus norma­le­ment et je vais de mieux en mieux. S’ils me comparent à Rafa, c’est parce que je fais les choses bien. Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Être comparé à lui est bien dans un sens, mais cela ajoute aussi des pierres dans le sac à dos. Ce que j’essaie de faire, c’est de jeter toutes ces pierres qu’ils ont mises dans le mien. »