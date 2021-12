Au cours d’une passion­nante entrevue avec nos confrères de Puntodebreak, Carlos Alcaraz, après s’être fixé des objec­tifs élevés en 2022, est revenu sur l’un des moments forts de cette saison : sa sublime victoire face à Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour de l’US Open. Et les mots choisis par la jeune protégé de Juan Carlos Ferrero ne sont anodins.

« Je suis une personne qui sait parfai­te­ment quand il est temps de faire la fête et quand il ne faut pas être eupho­rique. C’était ma meilleure victoire, un match épique, je vois encore certains points et je suis encore excité, mais c’était un troi­sième tour. Il y avait encore un long tournoi devant moi, il fallait rester calme et penser au prochain match contre Gojowczyk. Si ce match avait été une finale, bien sûr que j’au­rais fêté ça en beauté. Dans les grands stades, contre les grands joueurs, j’aime me montrer. Je l’aborde de manière coura­geuse, c’est un peu ma marque de fabrique, être coura­geux dans les moments diffi­ciles, être coura­geux quand peut‐être les autres joueurs ont peur et s’ef­fondrent un peu. Je savais que ce match contre Stefanos était un match de bravoure, alors j’y suis allé à fond. »