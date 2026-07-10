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Alcaraz fait passer un message après son nouveau forfait

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon. 

Et son retour à la compé­ti­tion n’est pas pour tout de suite car il a égale­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août. 

Néanmoins, le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré rassu­rant dans un nouveau post Instagram, où il dévoile ses progrès à l’entraînement. 

« Sur la bonne voie », a écrit l’Espagnol. 

Une bonne nouvelle pour les fans de Carlos Alcaraz, malgré ce retour repoussé. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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