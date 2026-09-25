Le quart de finale oppo­sant Carlos Alcaraz contre Bryan Shelton a été l’une des affiches les plus inté­res­santes de l’US Open. Un thriller emme­nant les deux prota­go­nistes sur le court à 3h30 du matin, après une lutte acharnée au meilleur des cinq sets (7−6, 1–6, 3–6, 6–1, 6–7).

Présent à Londres pour disputer la Laver Cup, le numéro trois mondial est revenu sur cette rencontre en confé­rence de presse. Si le septuple cham­pion en Grand Chelem a pris du plaisir sur le court, il aime­rait que les matchs ne puissent pas se dérouler aussi tard dans la nuit.

Une sugges­tion légi­time, le processus de récu­pé­ra­tion des joueurs se voit complè­te­ment boule­versé, leur inté­grité physique est égale­ment en péril. Un couvre‐feu comme à Wimbledon dès 23h pour­rait être la solution.

Carlos Alcaraz calls for sche­du­ling changes after his U.S. Open match against Ben Shelton fini­shed past 3:30 a.m.



« The quar­ter­final was great – it was a gift for me. I suffered, but I enjoyed and that’s why I smiled when I walked out of the court because I missed that feeling.… pic.twitter.com/XsBuZk5691 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2026

« Ce quart de finale était génial, c’était un vrai cadeau pour moi. J’ai souf­fert, mais j’ai pris du plaisir, et c’est pour ça que j’ai souri en quit­tant le court : cette sensa­tion m’avait manqué. Je trouve que c’est trop tard. Les spec­ta­teurs sont restés pour le dernier match, mais si celui‐ci avait eu lieu plus tôt, le court aurait pu être plein à craquer. J’aimerais que l’on modifie un peu le programme pour que les matchs se terminent au plus tard à 23 heures, ou à une heure qui convien­drait mieux. »