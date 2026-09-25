Le quart de finale opposant Carlos Alcaraz contre Bryan Shelton a été l’une des affiches les plus intéressantes de l’US Open. Un thriller emmenant les deux protagonistes sur le court à 3h30 du matin, après une lutte acharnée au meilleur des cinq sets (7−6, 1–6, 3–6, 6–1, 6–7).
Présent à Londres pour disputer la Laver Cup, le numéro trois mondial est revenu sur cette rencontre en conférence de presse. Si le septuple champion en Grand Chelem a pris du plaisir sur le court, il aimerait que les matchs ne puissent pas se dérouler aussi tard dans la nuit.
Une suggestion légitime, le processus de récupération des joueurs se voit complètement bouleversé, leur intégrité physique est également en péril. Un couvre‐feu comme à Wimbledon dès 23h pourrait être la solution.
Carlos Alcaraz calls for scheduling changes after his U.S. Open match against Ben Shelton finished past 3:30 a.m.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2026
« The quarterfinal was great – it was a gift for me. I suffered, but I enjoyed and that’s why I smiled when I walked out of the court because I missed that feeling.… pic.twitter.com/XsBuZk5691
« Ce quart de finale était génial, c’était un vrai cadeau pour moi. J’ai souffert, mais j’ai pris du plaisir, et c’est pour ça que j’ai souri en quittant le court : cette sensation m’avait manqué. Je trouve que c’est trop tard. Les spectateurs sont restés pour le dernier match, mais si celui‐ci avait eu lieu plus tôt, le court aurait pu être plein à craquer. J’aimerais que l’on modifie un peu le programme pour que les matchs se terminent au plus tard à 23 heures, ou à une heure qui conviendrait mieux. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 08:28