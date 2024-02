Carlos Alcaraz est un roman­tique. Il aime gagner mais il aime surtout l’emporter avec la manière.

Dans son inter­view accordée à La Nacion, en marge de sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Buenos Aires, le 2e joueur mondial est revenu sur son plaisir de réaliser des beaux points.

« Lorsque vous réalisez l’un de ces magni­fiques points dont tout le monde se souvient, c’est vrai­ment agréable. Un point incroyable vous donne de l’énergie. Cela vous remonte le moral, cela vous donne de l’énergie, cela vous pousse vrai­ment vers le haut. Et évidem­ment aussi pour le public, qui l’ap­précie, qui aime regarder ce genre de coups. C’est aussi ce qui attire les gens au tennis, quand il y a des points magni­fiques, des points longs ou des coups incroyables, et c’est quelque chose que nous essayons de faire pour attirer plus de gens dans notre sport. »