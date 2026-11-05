Carlos Alcaraz fait plus que jamais figure de grand favori à Paris. Après une journée de mercredi marquée par une véritable hécatombe parmi les têtes de série, le tableau semble désormais offrir un boulevard au numéro 2 mondial.
Mais c’est sur un tout autre sujet que l’Espagnol a été interrogé en conférence de presse. En effet, Rafael Nadal pourrait prochainement occuper une place au sein du conseil d’administration du Real Madrid, son club de cœur.
Une perspective qui réjouit particulièrement son jeune compatriote, heureux de voir son illustre aîné s’impliquer davantage dans un club qu’il affectionne depuis toujours.
« C’est incroyable, je suis tellement heureux pour lui. C’est un grand fan de football et du Real Madrid, donc le fait que Florentino Pérez l’inclue est formidable. Je souhaite le meilleur à Rafa, il le mérite » a déclaré Alcaraz.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 09:13