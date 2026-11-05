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Alcaraz féli­cite Nadal pour son nouveau poste : « C’est un grand fan de foot­ball et du Real Madrid, donc le fait que Florentino Pérez l’in­clue est formi­dable. Je souhaite le meilleur à Rafa, il le mérite »

Par
Antoine Trupiano
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Carlos Alcaraz fait plus que jamais figure de grand favori à Paris. Après une journée de mercredi marquée par une véri­table héca­tombe parmi les têtes de série, le tableau semble désor­mais offrir un boule­vard au numéro 2 mondial.

Mais c’est sur un tout autre sujet que l’Espagnol a été inter­rogé en confé­rence de presse. En effet, Rafael Nadal pour­rait prochai­ne­ment occuper une place au sein du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du Real Madrid, son club de cœur.

Une pers­pec­tive qui réjouit parti­cu­liè­re­ment son jeune compa­triote, heureux de voir son illustre aîné s’im­pli­quer davan­tage dans un club qu’il affec­tionne depuis toujours.

« C’est incroyable, je suis telle­ment heureux pour lui. C’est un grand fan de foot­ball et du Real Madrid, donc le fait que Florentino Pérez l’in­clue est formi­dable. Je souhaite le meilleur à Rafa, il le mérite » a déclaré Alcaraz. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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