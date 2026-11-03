C’est sans aucun doute l’une des grandes nouvelles de la semaine dans le monde du tennis. Alors que Juan Carlos Ferrero devait offi­ciel­le­ment annoncer son nouveau projet le 9 novembre, la surprise a fina­le­ment été éventée par plusieurs jour­na­listes, qui ont révélé l’iden­tité de son futur protégé : Ben Shelton.

L’ancien entraî­neur de Carlos Alcaraz s’ap­prête donc à entamer une nouvelle aven­ture aux côtés du jeune Américain, une colla­bo­ra­tion qui suscite déjà énor­mé­ment de réac­tions sur le circuit.

Dans un article consacré à cette asso­cia­tion, nos confrères de L’Équipe sont revenus sur les nombreux témoi­gnages recueillis après cette révé­la­tion, notam­ment celui de Carlos Alcaraz.

Interrogé à ce sujet après son titre à Vienne, l’Espagnol n’a montré aucune amer­tume à l’idée de voir son ancien mentor rejoindre le camp d’un de ses concur­rents. Bien au contraire, il a tenu à souhaiter le meilleur aux deux hommes, assu­rant que Shelton avait fait un excellent choix pour pour­suivre sa progression.

« Juan Carlos Ferrero sera une excel­lente recrue pour l’équipe de Ben. Il fera un travail formi­dable et l’ai­dera énor­mé­ment à encore améliorer son niveau » a déclaré Carlos Alcaraz.

Un bel hommage de la part d’Alcaraz, qui connaît mieux que personne les qualités de celui qui l’a accom­pagné pendant plusieurs années au plus haut niveau.