C’est sans aucun doute l’une des grandes nouvelles de la semaine dans le monde du tennis. Alors que Juan Carlos Ferrero devait officiellement annoncer son nouveau projet le 9 novembre, la surprise a finalement été éventée par plusieurs journalistes, qui ont révélé l’identité de son futur protégé : Ben Shelton.
L’ancien entraîneur de Carlos Alcaraz s’apprête donc à entamer une nouvelle aventure aux côtés du jeune Américain, une collaboration qui suscite déjà énormément de réactions sur le circuit.
Dans un article consacré à cette association, nos confrères de L’Équipe sont revenus sur les nombreux témoignages recueillis après cette révélation, notamment celui de Carlos Alcaraz.
Interrogé à ce sujet après son titre à Vienne, l’Espagnol n’a montré aucune amertume à l’idée de voir son ancien mentor rejoindre le camp d’un de ses concurrents. Bien au contraire, il a tenu à souhaiter le meilleur aux deux hommes, assurant que Shelton avait fait un excellent choix pour poursuivre sa progression.
« Juan Carlos Ferrero sera une excellente recrue pour l’équipe de Ben. Il fera un travail formidable et l’aidera énormément à encore améliorer son niveau » a déclaré Carlos Alcaraz.
Un bel hommage de la part d’Alcaraz, qui connaît mieux que personne les qualités de celui qui l’a accompagné pendant plusieurs années au plus haut niveau.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 11:16