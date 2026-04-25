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Alcaraz forfait, « Sinner a un rendez‐vous avec l’his­toire qui est monu­mental. À 24 balais, le mec peut s’en­voyer les neuf Masters 1000, et Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Difficile de ne pas penser à Jannik Sinner lors­qu’on évoque le forfait de Carlos Alcaraz lors de la prochaine édition de Roland‐Garros.

Propulsé gran­dis­sime favori en l’ab­sence du double tenant du titre, l’Italien va avoir une sacrée pres­sion porte d’Auteuil dans un mois. Mais comme l’es­time notre confrère, Benoît Maylin, s’il y a bien un joueur capable de la gérer, c’est bien lui. 

« Sinner a un rendez‐vous avec l’his­toire qui est monu­mental. À 24 balais, le mec peut s’en­voyer les 9 Masters 1000, et derrière Roland‐Garros. Bien sûr qu’il a un boule­vard, t’es obligé de penser à cela. S’il y a un mec qui doit résister à cette pres­sion phéno­mé­nale, c’est Sinner. Il a cette expé­rience de remporter des tour­nois du Grand Chelem et il ne perd plus, sur terre battue, depuis Madrid en 2024, que contre Alcaraz », a déclaré Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

Publié le samedi 25 avril 2026 à 16:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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