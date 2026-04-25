Difficile de ne pas penser à Jannik Sinner lorsqu’on évoque le forfait de Carlos Alcaraz lors de la prochaine édition de Roland‐Garros.
Propulsé grandissime favori en l’absence du double tenant du titre, l’Italien va avoir une sacrée pression porte d’Auteuil dans un mois. Mais comme l’estime notre confrère, Benoît Maylin, s’il y a bien un joueur capable de la gérer, c’est bien lui.
📚 « Sinner a un rendez‐vous avec l’histoire qui est monumental. À 24 balais, le mec peut s’envoyer les 9 Masters 1000, et derrière Roland‐Garros ! »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 25, 2026
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« Sinner a un rendez‐vous avec l’histoire qui est monumental. À 24 balais, le mec peut s’envoyer les 9 Masters 1000, et derrière Roland‐Garros. Bien sûr qu’il a un boulevard, t’es obligé de penser à cela. S’il y a un mec qui doit résister à cette pression phénoménale, c’est Sinner. Il a cette expérience de remporter des tournois du Grand Chelem et il ne perd plus, sur terre battue, depuis Madrid en 2024, que contre Alcaraz », a déclaré Benoît Maylin dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
Publié le samedi 25 avril 2026 à 16:03