Difficile de ne pas penser à Jannik Sinner lors­qu’on évoque le forfait de Carlos Alcaraz lors de la prochaine édition de Roland‐Garros.

Propulsé gran­dis­sime favori en l’ab­sence du double tenant du titre, l’Italien va avoir une sacrée pres­sion porte d’Auteuil dans un mois. Mais comme l’es­time notre confrère, Benoît Maylin, s’il y a bien un joueur capable de la gérer, c’est bien lui.

📚 « Sinner a un rendez‐vous avec l’his­toire qui est monu­mental. À 24 balais, le mec peut s’en­voyer les 9 Masters 1000, et derrière Roland‐Garros ! »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/PUzoxqUsel — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 25, 2026

« Sinner a un rendez‐vous avec l’his­toire qui est monu­mental. À 24 balais, le mec peut s’en­voyer les 9 Masters 1000, et derrière Roland‐Garros. Bien sûr qu’il a un boule­vard, t’es obligé de penser à cela. S’il y a un mec qui doit résister à cette pres­sion phéno­mé­nale, c’est Sinner. Il a cette expé­rience de remporter des tour­nois du Grand Chelem et il ne perd plus, sur terre battue, depuis Madrid en 2024, que contre Alcaraz », a déclaré Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.