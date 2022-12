Trois mois après son incroyable sacre à l’US Open, le propul­sant au sommet du tennis mondial, Carlos Alcaraz ne réalise toujours pas.

« Cela ressemble à un rêve pour moi. Honnêtement, je pense souvent à ma posi­tion actuelle au clas­se­ment ATP, et je n’ar­rive toujours pas à y croire. Je me demande si c’est réel, si je suis numéro 1 mondial. Je suis en train de rêver. C’est quelque chose que je dois réaliser », a confié le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire à Arab News.

Blessé aux abdo­mi­naux ces dernières semaines, il va faire son retour sur le Mubadala World Tennis Championship, une exhi­bi­tion à Abu Dhabi du 16 au 18 décembre.